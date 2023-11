Studentenorganisatie slaat alarm over studentenwelzijn: 'Veel grotere sprongen nodig'

Positief nieuws is dat die cijfers iets beter zijn dan in 2021, al is dat volgens Demi Janssen van het ISO nog lang niet genoeg. "Het is fijn om kleine stapjes van vooruitgang te zien, maar de situatie is zo schrijnend dat er veel grotere sprongen nodig zijn. Als een kwart van de studenten aan zelfdoding denkt en de ruime meerderheid zich eenzaam voelt, kunnen we het ons niet veroorloven geen actie te ondernemen."