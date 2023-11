Woningstichting wil Amersfoortse moeder uit huis zetten na vondst kilo's cocaïne en angst voor geweld

"Wij zijn alle drie de slachtoffers van één man. We kunnen nergens heen", zei de bewoonster wanhopig. Haar oudste zoon had de berging opgeknapt om er zijn vrienden te ontvangen. Zij kwam nooit in de schuur en was in verband met haar drukke werk weinig thuis. Omdat ze altijd de gordijnen dicht had, zou zij ook geen zicht hebben gehad op de schuur. Er was geen reden om haar zoons te wantrouwen en extra oplettend te zijn, vond zij. De vermeende "versnijdingsmiddelen" die in haar huis zijn gevonden, zijn volgens haar zakjes met kristallen die in haar moederland Eritrea als huismiddeltje tegen allerlei kwalen worden gebruikt