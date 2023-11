Utrechtse gemeenteraad stuurt asfalteerplannen terug naar wethouder

Utrecht - De Utrechtse raad is kritisch op de plannen van GroenLinks-wethouder Lot van Hooijdonk om meer straten in de stad te asfalteren. De wethouder wil klinkers vervangen door rood asfalt om het comfort van fietsers te verbeteren. Veel partijen in de raad zijn daar niet enthousiast over omdat het asfalt slechter is voor het milieu. Ook werkt asfalt klimaatverandering in de hand. Bovendien liggen de kosten voor aanleg en onderhoud van rood asfalt veel hoger.