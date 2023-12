Met kerst komt ineens het mooie servies tevoorschijn: Leerdams museum zet de kersttafel-trends op een rijtje

Precies dat gevoel van tafels vol tierelantijnen wilde het Glasmuseum in de tentoonstelling 'Aan tafel!' vangen. In vogelvlucht ga je in de glazen kasten door twee eeuwen kersttrends heen. Vooral de kast 'uit de jaren zeventig' zal veel mensen aanspreken, denkt Besançon. "Je ziet dat we ons servies door de jaren heen aanpasten aan het eten. Hadden we een eeuw lang vooral kip en kalkoen – en dus grote schalen nodig – zag je in de jaren zeventig ineens een nieuw ding: de fondue."