Blaaskwartet Syrene verovert strijkersacademie

Syrène speelt veel stukken die bedoeld zijn voor een strijkkwartet of die meteen al voor saxofoonkwartet zijn geschreven. Maar ze gaan ook de uitdaging aan om stukken te arrangeren en te spelen die voor veel meer mensen of instrumenten bedoeld zijn. Ankelien: "Die vier stemmen komen bijvoorbeeld heel erg overeen met een koor-setting. Dat kan je redelijk makkelijk vertalen naar saxofoon. Als je kijkt naar orkestwerken dan moet je natuurlijk echt heel erg schrappen, dus dan ga je echt op zoek naar de essentie." Femke: "Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan met een heel bekend stuk van George Gershwin, An American in Paris. Dat is echt geschreven voor een gigantisch orkest en dat hebben we dus gereduceerd tot 4 stemmen. Dat was echt een zoektocht met zijn vieren, van wat gaan we eruit halen, wat niet, wat werkt goed en wat niet en dat is gelukt. Het is best wel gewaagd. Maar dat vinden wij juist leuk."