Op weg naar Duitsland veroorzaakte Soestenaar twee ongelukken: 'Ik had daar niets te zoeken'

De automobilist veroorzaakte even later, rond 10.00 uur, in Duitsland een tweede ongeluk. Hij bevestigt dat hij degene is geweest die op de bewuste dag en op dat tijdstip de betreffende Range Rover heeft bestuurd. Na het incident moest de man een blaastest doen, waarbij bleek dat hij een promillage had van 1,15 tijdens het ongeval in Duitsland. De Duitse politie nam het rijbewijs van de man in beslag en stuurde hem met een taxi terug naar Nederland. Ook in Duitsland kreeg hij een rijontzegging.