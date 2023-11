Grensoverschrijdend gedrag in het ziekenhuis herkenbaar voor Utrechtse geneeskundestudenten

Reactie UMC Utrecht

Ongewenst gedrag: niemand wil het. Toch gebeurt het. Soms lukt het niet om er iets van te zeggen, doen we er (onbewust) aan mee of ondergaan we het zelf.?In het UMC Utrecht vinden we dat dit beter moet en kan. En iedereen wordt erbij betrokken, studenten, zorgverleners, onderzoekers, alle medewerkers. We hebben de afgelopen jaren diverse campagnes gehad over het bespreekbaar maken van ongewenst gedrag. De meest recente loopt nog, dat is de ‘Dit zijn wij’-campagne. In dat kader is volgende week volop aandacht voor integriteit. Iedereen is uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over: hoe ziet een fijne werkplek er voor jou uit? En welk gedrag past hier wel of juist niet bij??Het zijn interessante vragen die je elkaar misschien niet zomaar stelt. Andere onderdelen van de campagne zijn bijvoorbeeld prikkelende posters door het hele UMC die het gesprek op gang helpen, trainingen en workshops voor afdelingen en nog sterker profileren van de commissie ongewenste omgangsvormen als gesprekspartner. Voor studenten zijn er e-learnings, dialoogsessies en in januari bijvoorbeeld een collegetour.

De meeste collega’s ervaren het UMC Utrecht als een prettige en veilige werkplek. Echter, uit onderzoek blijkt dat dit helaas niet voor iedereen geldt. Daar willen we wat aan doen. Met de campagnes bouwen we actief met elkaar aan een open, sociaal veilige, stimulerende en inclusieve werk- en leeromgeving. Een omgeving waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Een fijne werk- en leeromgeving maken we met elkaar. ‘Dit zijn wij’ doen we samen."