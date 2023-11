Verdachte steekpartij Tivoli blijft 90 dagen langer in voorarrest

Utrecht - De verdachte van de dodelijke steekpartij bij TivoliVredenburg blijft langer in voorarrest. De 51-jarige man blijft in ieder geval nog 90 dagen vastzitten. Dat heeft de Utrechtse rechtbank vandaag beslist. De verdachte zit vast op verdenking van moord, of doodslag. Bij de steekpartij kwam een 41-jarige man om het leven die werkte als schoonmaker in het muziekcentrum.