Amersfoortse bussen staan stil na dood mishandelde chauffeur: 'Rustig, betrokken en fantastisch persoon'

"Als er iemand nooit een vlieg kwaad zou doen, was dat Edgar. Zo'n rustig, betrokken en fantastisch persoon", vertelt collega Martijn Tinnema. "Het is mooi om te zien dat ook mensen die wat verder van hem afstaan de bus een minuut stilzetten." Chauffeurs die namens Pouw in Syntus-bussen rijden mogen zelf de keuze maken om de bus stil te zetten en of ze wel of niet iets omroepen. De herdenking is geen georganiseerde actie, maar een initiatief van rouwende collega's.