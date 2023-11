Burgemeester Soest toont ravage na brandstichting: 'Gelukkig deze week geen huwelijken'

Burgemeester Metz heeft vandaag formeel aangifte gedaan, want de politie ontdekte dat er opzet in het spel is. "Ondanks dat de ruit naar buiten is gevallen was in de restanten toch te zien dat er gepoogd is om een gat in de ruit te maken", zegt Metz. "Er wordt nu verder onderzoek gedaan om het technisch vast te stellen, maar de waarschijnlijkheid is wel zo groot dat we daarmee naar buiten durven te komen."