Fiasco met parkeerapp Utrecht leidt tot crisissfeer: wethouder weigert excuses te maken

De wethouder geeft ruimhartig toe dat de app een fiasco is. Ook zij ziet dat de parkeerapp moeilijk te installeren is en dat hij gebruiksonvriendelijk is. Maar de wethouder wist van niets, zegt ze, tot het moment dat de app werd ingevoerd. Haar ambtenaren hebben een grote fout gemaakt, meent ze. “Fouten, missers. Dat heb ik nu vijf of zes keer gezegd, maar ik wil het nog wel een keer herhalen”, zegt ze een paar keer tegen de gemeenteraad. De wethouder zegt even vaak dat ze pas bij de invoering van de app wist dat de bewoners moeten betalen voor hun bezoekers. Ook daarover was ze slecht voorgelicht door haar ambtenaren.