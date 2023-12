Luc's Tuinsafari: oerdieren in je herfsttuin

IJsselstein - Wie nu naar buiten de tuin in kijkt, ziet over het algemeen een wat troosteloos beeld: het is nat, guur en weinig kleurrijk. Geeft niks. Voor wie wat verder kijkt, is er nog voldoende te zien in onze tuinen. Bioloog Luc Hoogenstein is in een stadstuin in Utrecht en zoekt met eigenaresse Rosa Maria Esteller naar óerdieren.