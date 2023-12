Geen onderwijs en slechte begeleiding: situatie jeugdgevangenis Zeist 'onwenselijk' volgens inspectie

De opvang van de jongeren in Zeist is tijdelijk. Sinds juni verblijven ze daar, omdat ze vanwege waterschade niet meer in de Rijks Justitiële Jeugdinrichting in Horsterveen konden verblijven. Het gaat om jongeren van 18 jaar en ouder, die nog niet veroordeeld zijn, maar verdacht worden van een strafbaar feit. De jongeren verblijven gescheiden van de volwassenen in het Justitieel Complex Zeist.