Gemeente Houten verliest regie: tijdelijke opvang asielzoekers van de baan na weerstand omwonenden

"Het beeld van een overzichtelijk woonproject met naast de opvang van 175 asielzoekers ook een woonlocatie van 150 spoedzoekers zijn we kwijtgeraakt", aldus Bos. Hij sloot de avond af met: "Het is duidelijk dat een meerderheid van de raad nog te veel zorgen en vragen heeft over het voorliggende plan. Er zijn wensen waar we mee aan de slag willen gaan. We zullen het voorstel dan ook intrekken. We nemen de input mee om wel het gesprek te blijven voeren. We hebben notie genomen van alle opmerkingen en willen ook echt wel verder om hier alsnog een succes van te maken."