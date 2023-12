In Doorn denken ze morgen te kunnen schaatsen: 'Ik voel het aan mijn kale hoofd'

Volgens Auke kan een wolkendek al snel een verschil van vier graden maken. "Precies de vier graden die we nog nodig hebben", aldus de voorzitter. Om 19:00 uur komt de hele club samen en besluiten ze of ze het er op gaan gokken of niet. "Het ziet er nu positief uit. We hopen echt dat het lukt, maar we houden het in de gaten. Het liefst zie ik deze baan morgenochtend vol met blije gezichten."