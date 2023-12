Woerdenaar verdacht van misbruik verstandelijk beperkte vrouw, OM eist celstraf

Ze werd verliefd op C. en was "als een slappe pop in zijn handen", volgens de officier van justitie. Hij noemde zich haar coach en meende haar te moeten laten inzien dat ze een ander soort hulp nodig had. Een keer per week hadden ze contact en hij kwam ook bij haar thuis. Familieleden van haar begonnen hem zelfs als een ideale partner te zien.