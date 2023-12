De één een Nintendo, de ander kleurpotloden, hoe ga je om met ongelijkheid met Sinterklaas?

Gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken kunnen bij verschillende stichtingen terecht. Sintvoorieder1 zet zich bijvoorbeeld in het hele land in om ieder kind een sinterklaascadeau te geven.

Ook lokaal zijn er diverse initiatieven. In Amersfoort is dat bijvoorbeeld stichting Sinterklaas Kapoentje. Stichting Leergeld in Utrecht zet zich heel het jaar in tegen armoede en geeft gezinnen met Sinterklaas een cadeaubon van 15 euro. "Liever gaven we meer, maar we hebben beperkte middelen. Zo kunnen ouders in ieder geval een cadeautje kopen en hebben kinderen niet het gevoel uitgesloten te worden."