Vernietigend rapport na dodelijk ongeluk Vleutenseweg, maatregelen blijven uit: 'Waarom doe je dat onderzoek dan?'

Volgens het rapport van het adviesbureau was de gemeten snelheid van bussen gemiddeld 55 kilometer per uur. Westgeest: "Dus het gemiddelde is een snelheidsovertreding. Daar val ik over. Dat is zwaar verkeerd. Als die bussen vol zitten zijn ze zwaar en die remweg is dan veel te lang." Een snelheidsbegrenzing voor de bussen is volgens Westgeest een must. "Ik zie gewoon de bussen het autoverkeer inhalen. Naar mijn idee is de woonlol hier wel minder geworden sinds die afspraken met provincie. Er ligt werkdruk bij de chauffeurs, waardoor ze zich genoodzaakt lijken te voelen dat gaspedaal in te drukken."