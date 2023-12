Kou tussen provincie en jagers nog lang niet uit de lucht, maar ander natuurbeleid is 'noodzakelijk'

Milieufilosoof Jozef Keulartz deed voor de Universiteit Wageningen onderzoek naar de ethische vragen die door de inzet van grote grazers in natuurgebieden worden opgeroepen. Hieruit blijkt dat de jacht funest is voor een duurzaam beheer van de natuur. "Door het jagen wordt de natuur juist verstoord in plaats van beheerd." Volgens Keulartz is er al jaren een enorme jachtlobby gaande, die ervoor zorgt dat mensen denken dat het jagen er bij hoort. "Het is een leuke hobby voor de jagers. Maar met hun lobby creëren ze veel draagvlak." Volgens de onderzoeker gaat er veel geld in om.