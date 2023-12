Vaten gedumpt langs de Eem in Amersfoort, politie doet onderzoek

Amersfoort - De politie in Amersfoort is vanochtend aanwezig op de Neonweg vanwege de vondst van een aantal gevulde vaten. Onduidelijk is om hoeveel vaten het precies gaat en wat precies de inhoud is. "We willen geen enkel risico nemen, dus daarom vindt er momenteel forensisch onderzoek plaats", aldus een woordvoerder van de politie.