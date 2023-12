Vrijwilligers Kringloop Amersfoort van streek na inbraak: 'Dit komt binnen als een bom'

De inbraak hakt er flink in bij alle vrijwilligers. "Toen we bij het pand aankwamen zaterdagmorgen, was direct duidelijk dat er iets niet klopte", vertelt vrijwilliger Walter Schaap. "Het hek was ontwricht en ook de achterdeur was flink beschadigd." Bij binnenkomst zagen de vrijwilligers dat het ingezamelde geld was verdwenen. "Alle rekken en kasten zijn niet aangeraakt."