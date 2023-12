Rembrandt stuurt in Utrecht strooiwagens de weg op: 'Als het sneeuwt, is het 't leukste'

Om 18.00 uur vertrekken de strooiwagens van de gemeente Utrecht, maar het is nog niet te zeggen wanneer die weer terugkeren. "Nu is de verwachting dat ze twee rondjes gaan rijden, daarna is het ongeveer 23.00 uur." En wat er dan gebeurt? "Als het stopt met sneeuwen, en de weg is nog vochtig en de temperatuur is onder nul, dan zullen we nog een rondje moeten rijden om te voorkomen dat er gladheid ontstaat", legt Schaap uit. Wanneer de werkdag van Schaap eindigt, is dus nog de vraag. "Eigenlijk weet je nooit wanneer je klaar bent. Soms is dat lastig, maar je leert ook wel weer om snel te schakelen."