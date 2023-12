Vanaf zondag meer treinen in de regio Utrecht

In het weekend gaan er extra intercity's rijden op het traject van Arnhem via Utrecht en Schiphol naar Rotterdam. Daarnaast gaat er vaker een trein rijden tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. Tussen Utrecht Centraal en Woerden gaat het aantal sprinters in de daluren juist van vier naar twee per uur en ook van en naar Hoofddorp gaat het aantal sprinters op vrijdag van vier naar twee per uur.