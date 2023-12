Vrijwilligerswerk is niet iets uit het verleden, maar het moet wel anders: 'Mensen willen wel helpen, maar op flexibele basis'

Mariëtte zit niet graag stil en met haar vrijwilligerswerk in het museum en in het verzorgingstehuis is ze soms een heel weekend 'onder de pannen'. Ze snapt wel dat het steeds lastiger wordt om genoeg vrijwilligers te vinden om alle mensen te helpen. "Vooral in de zorg krijg je toch wel vaak de vraag of je een keer extra kunt komen. Er is zoveel hulp nodig, dat de druk op bestaande vrijwilligers groeit. En dan kan je sneller denken 'laat maar even'. Zelf denkt Mariëtte dat het misschien een idee is om vrijwilligers meer op projectbasis in te delen, dat het gevoel van druk niet zo groot wordt.