Burgemeester van Hilversum over ongeluk op A1: 'Verschrikkelijk als je dit als ouder moet meemaken'

De vader van het gezin is een "nauwe relatie" van de gemeente Hilversum, zo schrijft de burgemeester in een reactie. "Het ongeloof en verdriet van dit vreselijk ongeval raakt onze hele Hilversumse gemeenschap in het hart. We leven mee met nabestaanden van de slachtoffers, en in het bijzonder met dit gezin, hun familie en dierbaren en de klasgenoten van de overleden kinderen. Dit is het meest verschrikkelijke dat je als ouders kunt meemaken", zegt de burgemeester.