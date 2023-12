Aangespoelde griend aangekomen voor onderzoek bij Universiteit Utrecht: 'Waarom was ze alleen?'

"Wat ik me nu bijvoorbeeld afvraag", zegt IJsseldijk, "is waarom ze alleen was. Ik ken de griend als een sociaal dier dat altijd in grote groepen voorkomt." Het is dus te hopen dat er niet meer grienden aanspoelen. Vaak stranden ze namelijk in groepen, zoals deze zomer in Schotland . IJsseldijk vloog naar Schotland om te ondersteunen bij het onderzoek. In het wereldje van strandingsonderzoekers, kennen mensen elkaar, vertelt ze.