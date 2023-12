Utrechtse organisaties geven honderden sinterklaascadeaus weg: 'Kinderen onthouden veel'

Alleen mensen die al ingeschreven staan bij de speelgoedbank kunnen gebruik maken van de zogeheten 'feestdagenuitgifte' in de decembermaand. "De ouders of verzorgers die langskomen krijgen een tasje met cadeautjes uitgereikt passend bij de leeftijd van de kinderen. Daarnaast mag er per kind één stuk speelgoed worden uitgekozen in de winkel." Volgens Van Dijken zijn de ouders 'heel dankbaar' dat ze gebruik mogen maken van de gratis cadeaudienst. In totaal kunnen er met pakjesavond 280 kinderen blij worden gemaakt met de opgehaalde geschenken en aparte cadeautasjes.