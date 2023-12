Amersfoorts poeponderzoek toont aan: meer eiwitten in ontlasting van dierlijke vleeseters

Wat gaat er met het onderzoek gebeuren? Volgens Kaman kunnen de resultaten bijvoorbeeld van pas komen bij de behandeling van dieren. "Op het moment dat een enzymprofiel afwijkt van normaal, kunnen we misschien iets zeggen over de gezondheidsstatus van het dier en kunnen we misschien zijn voeding aanpassen om ervoor te zorgen dat het dier zich weer beter gaat voelen", aldus Kaman. "We hopen dat we dit onderzoek in de toekomst dus kunnen gebruiken voor diagnostische doeleinden."