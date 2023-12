Inspectie: wachttijden bij Veilig Thuis zijn te lang

Wanneer er een melding van vermoedelijk huiselijk geweld of kindermishandeling wordt gedaan, kijkt Veilig Thuis gelijk of er sprake is van een acute onveilige situatie. Als dit het geval is, wordt de melding met prioriteit opgepakt. Ook worden er meteen maatregelen genomen. Wanneer dit niet zo is, heeft de organisatie vijf werkdagen om een veiligheidsbeoordeling te maken. Daarin wordt bepaald welke hulpverlening nodig is voor de betrokken kinderen, gezinnen en huishoudens.