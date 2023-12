Groot verdriet na dodelijk ongeluk A1: 'De zwaarte van het verdriet is nauwelijks te bevatten'

Ook bij het Dudok Architectuur Centrum in Hilversum is groot verdriet. De directeur van het centrum is de vader van het gezin dat betrokken was bij het ongeluk. De voorzitter laat weten geschokt te zijn: "Het is zo'n verschrikkelijke werkelijkheid. De zwaarte van het verdriet is nauwelijks te bevatten. Luuc, Roelien en hun beide dochters zijn voortdurend in onze gedachten."