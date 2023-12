Vader van omgekomen meisjes bij ongeluk A1 is directeur van Dudok Architectuur Centrum

Vanochtend vond een herdenking plaats op het Comenius College in Hilversum, waar de meisjes naar school gingen. "Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de familie, die opeens geconfronteerd is met een hartverscheurende realiteit. Op school is er steun voor leerlingen en personeel; voor elkaar en in samenwerking met GGD en Slachtofferhulp", laat de school op hun website weten.