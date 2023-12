Bijna alle Utrechtse gemeenten lopen achter met huisvesting statushouders

Wethouder Steven de Vries van Baarn zegt dat zijn gemeente aan het einde van het jaar net wel of net niet aan de taakstelling gaat voldoen. De Vries zegt dat er in principe twee gezinswoningen klaar staan om bewoond te worden. "Maar we willen niet één persoon in een gezinshuis, dat vinden we niet wenselijk. Ook niet voor het draagvlak. Maar zodra er een gezin klaar staat, kunnen ze een woning in en zijn we een stap dichterbij de doelstelling."