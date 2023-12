Woerdense buurt schrok van drugsoverval met schoten, OM eist 7 jaar

Omwonenden werden in nacht van 16 februari vorig jaar opgeschrikt door harde knallen en geschreeuw. Buiten zagen ze een donkere Audi met geopende achterklep, de kofferbak in de richting van de woning van het slachtoffer. Twee of drie donker geklede mannen met bivakmutsen liepen met dozen naar de auto en gingen er met een volle bagageruimte vandoor. Binnen trof een buurman de zwaargewonde bewoner aan met twee schotwonden in zijn bovenbenen. Hij had een slagaderlijke bloeding en heeft het volgens de officier van justitie vooral overleefd door snelle hulp van buurtbewoners en artsen in het ziekenhuis.