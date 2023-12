Utrechter Jasper van Dijk (SP) vertrekt na 17 jaar uit Tweede Kamer: 'Het Kamerlidmaatschap is een ambacht'

"Tijdens mijn eerste fase (2006-2016) was ik woordvoerder onderwijs en streed ik tegen de afschaffing van de basisbeurs in 2015. Ik was bij talloze demonstraties van studenten tegen het leenstelsel, maar ook al eerder in 2010 tegen de 'ophokplicht' voor leerlingen. Zij moesten toen in lokalen zitten zonder leraren om te voldoen aan de urennorm; belachelijk. De tweede fase (2017-2020) hield ik me met sociale zaken en migratie bezig. Ik heb een voorstel gedaan om de sociale werkplaatsen te behouden, die waren wegbezuinigd door het Kabinet Rutte II. Ook arbeidsmigratie was een belangrijk thema voor ons, dat hebben andere partijen van ons overgenomen. De laatste periode vanaf 2021 was ik woordvoerder buitenlandse zaken, waarbij de oorlog in Oekraïne en nu de oorlog in Gaza een belangrijke rol speelden. Over de oorlog in Oekraïne hebben we veel discussie gevoerd binnen mijn partij. Poetin is een enorme schurk en Oekraïne verdient alle steun, maar het is net zo goed belangrijk dat aan die verschrikkelijke oorlog een einde komt. Dat kan alleen met onderhandelingen.