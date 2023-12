Middeleeuwse oplossingen voor alledaagse problemen: haal geitenhersens door een gouden ring

Het boek is het resultaat van een project van 19 middeleeuws historici van de Universiteit Utrecht. Zij hopen dat we door de kleine verhaaltjes "in ieder geval iets zien van een wereld die allerminst duister, dom en primitief is." De oplossingen die in de kantlijn worden aangedragen, zeggen meer over de dagelijkse gang van zaken dan weer een beschrijving van een oorlog of een heiligenleven, zo is het idee.

Het boek met een behoorlijke vrolijke noot is niet per se eenvoudige kost. De lezer moet wel enigszins geïnteresseerd zijn in middeleeuwse geschiedenis.