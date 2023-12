Al 90 jaar een begrip, maar tijd dringt voor kampeercentrum YMCA

YMCA-directeur Feith zegt druk bezig te zijn de toekomst. "We hebben niet stilgezeten, er zijn gesprekken gevoerd maar zonder resultaat. Dat is heel jammer, we passen niet zomaar bij iemand in de achtertuin maar als er iemand is met een terrein. We hebben ook onderhandelingen gehad met Den Treek, wij hoeven niet per se weg. Er zijn nog meerdere stukken grond, ik hoop op een beweging ergens."