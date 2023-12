OM wil vader weghouden van Melisa uit Soest, uit vrees voor nieuwe ontvoering

Jorica voerde in haar slachtofferverklaring mede namens haar dochter aan dat D. geen besef lijkt te hebben van wat hij hun dochter aandoet. "We krijgen te horen dat het onze schuld is. We denken dat dit niet de laatste keer is dat we zoals vandaag in een zittingszaal zullen zitten, en we weten niet wat we moeten doen om het te voorkomen. Mama, kan ik nog wel veilig naar school, vragen mijn dochters, en wie zorgt er voor ons als hij jou iets aandoet?" Ze sloot af met een oproep direct gericht aan D.: "Zoek hulp. Je maakt niet alleen het leven van je dochter en haar gezin kapot, maar ook dat van jezelf. Je krijgt zoveel aangeboden: maak dan alsjeblieft gebruik van."