Acht Utrechters aangehouden voor oplichting ouderen: vastgebonden en beroofd

Utrecht - De politie heeft acht mensen uit Utrecht opgepakt die ervan verdacht worden tientallen ouderen uit het hele land te hebben opgelicht. De slachtoffers werden beroofd terwijl ze dachten dat ze via een datingsite of -app hadden afgesproken met iemand. Van twintig mannen, allemaal 75 jaar of ouder, is in totaal voor ruim 350.000 euro buitgemaakt aan geld en waardevolle spullen zoals sieraden en goud.