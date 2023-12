Utrecht doet 'vijandige architectuur' die daklozen moet afschrikken in de ban

Utrecht - De Utrechtse gemeenteraad heeft besloten dat het geen straatmeubilair meer gaat plaatsen dat erop gericht is het leven van daklozen te belemmeren. Na de aangenomen motie van Student en Starter en de PvdA is in het Handboek Openbare Ruimte opgenomen dat deze 'vijandige architectuur' niet in het Utrechtse straatbeeld past.