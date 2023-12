Inbreker liet ravage achter en nam voor 82.000 euro buit mee bij juwelier Spakenburg

Als hij vooraf van die voorverkenning had geweten, had hij niet meegedaan, zei de verdachte die vandaag terecht stond tegen de officier van justitie. "Ik kijk ook vaak naar Opsporing Verzocht en dan zie je als dat er ergens voorverkenning was, ze dan de verdachten later op zitten te wachten", verzuchtte hij. Hij erkende dat hij zich achteraf genaaid voelde en vond dat hij door zijn vriend was misleid. Die had gezegd dat er maar een kleine pakkans was en ze snel geld konden verdienen. Hoeveel geld dat zou zijn kon hij niet zeggen, volgens hem zou zijn medeverdachte de gestolen spullen verkopen.