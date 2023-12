Den Haag betaalt 23,5 miljoen voor opruimen PFAS bij Vliegbasis Soesterberg

Arcadis maakt het saneringsplan voor de met PFAS verontreinigde bodem op de voormalige vliegbasis, maakte het advies- en ingenieursbureau bekend. "Dit project is toonaangevend, omdat de sanering van PFAS in bodem en grondwater nog in de kinderschoenen staat", stelt het bedrijf. Het plan behelst onder meer een bodemonderzoek, met oplossingen voor het saneren van de bodem. Ook geeft het bureau advies over het reinigen van grond en grondwater.