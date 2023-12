Hoogzwangere Rajkowski toch geïnstalleerd als Kamerlid, VVD-zetel niet meer in gevaar

De meeste Kamerleden zijn geboren in de jaren 70, 51 nieuwe volksvertegenwoordigers komen uit dit decennium. Wel neemt een nieuwe lichting politici steeds vaker plaats in de Kamer. Zo zijn achttien Kamerleden geboren in de jaren negentig, na de verkiezingen van 2017 was dit er slechts één. Mensen uit de jaren vijftig en zestig beginnen plaats te maken voor de generatie die is geboren in de jaren negentig.