Dit is waarom je minder overlastgevende flitsbezorgers ziet in Utrecht

Utrecht - Vrachtwagens rijden af en aan, bezorgers op elektrische fietsen vliegen je om de oren en op de stoep staan wachtende bezorgers in roze of paars-gele jassen om hun volgende bezorging zo snel mogelijk te bezorgen. Dat was de situatie toen flitsbezorgers in 2021 in Utrecht hun intrede deden. Ze stuitten op verzet in de stad. Twee jaar later zijn de klachten afgenomen en zijn de bezorgers nagenoeg uit de binnenstad verdwenen.