Statushouders wachten niet op uitzetting, maar verlaten azc in Amersfoort vrijwillig

Als asielzoeker heb je recht op opvang van het COA. Dat recht eindigt onder andere wanneer een asielaanvraag wordt ingewilligd en er passende huisvesting is gevonden. En dus ook na de weigering van een huis vervalt volgens de rechter dat recht. Volgens het AD wezen ze het huis in Eemnes af, omdat het te ver weg zou zijn van de ggz-instelling waar één van beiden in behandeling is.