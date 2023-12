TV-icoon en voormalig RTV Utrecht-presentator Cilly Dartell (66) overleden: 'Fijn mens'

Utrecht - Voormalig RTV Utrecht-presentator Cilly Dartell is op 66-jarige leeftijd in Amsterdam overleden. Ze was al enkele jaren ziek. Vorige maand werd al bekend dat de longkanker waar ze aan leed, was uitgezaaid en dat ze niet lang meer te leven had. Dartell genoot landelijke bekendheid, vooral doordat ze jarenlang Hart van Nederland en Shownieuws presenteerde.