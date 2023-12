Ouderen kwetsbaar voor dating-appoplichters? 'Online vaardigheden spelen geen rol'

"Hier is echt sprake van manipulatie en psychologische trucs", zegt Tanya Wijngaarden van Fraudehelpdesk. "Het zit hem meer in de overtuigingskracht, daar zijn mensen van deze leeftijd mogelijk gevoeliger voor. Of bijvoorbeeld mensen die net gescheiden of weduwnaar zijn." De politie, Fraudehelpdesk en Slachtofferhulp Nederland zijn het erover eens dat de criminelen dusdanig slim te werk gaan dat iedereen hier slachtoffer van kan worden. Online vaardigheden spelen in deze zaken nauwelijks een rol.