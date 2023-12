Honderden daklozen in winteropvang, extra opvang sluit vrijdag

Vooral de afgelopen nachten maakten veel dak- en thuislozen gebruik van de winterkoudeopvang. In de nacht van zondag op maandag, toen het op veel plekken in Nederland had gesneeuwd, sliepen in Utrecht 101 mensen in de extra opvang, in Rotterdam 126 en in Den Haag 68. In Amsterdam verbleven die nacht in totaal 429 mensen in een opvanglocatie van de winterkoudeopvang of de reguliere winteropvang voor dak- en thuislozen.