Uitgeklede dienstregeling ov verontrust Statenfracties Utrecht

Utrecht - De Statenfracties in de provincie Utrecht maken zich zorgen over de nieuwe dienstregeling van vervoerder U-OV die op 10 december ingaat. De fractie UtrechtNu! liet in een commissievergadering weten het "teleurstellend" te vinden dat fors wordt afgeschaald en wees onder meer op een aantal stadsbussen dat in plaats van vier keer maar twee keer per uur gaat rijden.