Rechter: fietspad Stulpselaan in Baarn toch openbare weg, gemeente moet opnieuw beoordelen

Een eigenaar van een weg kan wel voorkomen dat deze openbaar wordt als hij binnen de periode van 30 jaar aangeeft dat de weg slechts met toestemming toegankelijk is. Dit kan een eigenaar doen door het plaatsen van een bordje met opschrift eigen weg, private weg of een soortgelijke aanduiding. De eigenaar moet dat wel doen voordat de weg openbaar wordt. Als een weg eenmaal openbaar is, brengt het plaatsen van een bordje daar geen verandering meer in.