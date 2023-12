Verkeersmetamorfose De Bilt blijft pijnpunt: 'Ik snap niet wie dit heeft bedacht'

Het probleem is volgens Van Gerwen van Buurtcomité La Plata dat er nog veel onduidelijk is voor inwoners en bezoekers. "De omleiding die is ontstaan vanwege het eenrichtingsverkeer op de Blauwkapelseweg is niet goed aangegeven, waardoor auto’s zich nog steeds vastrijden." Of het veiliger is geworden, kan hij niet zeggen. Het is wel ingewikkelder geworden volgens hem, waardoor er nog steeds sluipverkeer is. "Voor mijn gevoel mag de bussluis op de Blauwkapelseweg wel weer weg."